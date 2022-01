Deutsche Bank startet Aktienrückkauf und will eine Dividende ausschütten

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) will ein Aktienrückkaufprogramm über 300 Mio. Euro starten, das noch im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein soll, wie am Mittwochabend berichtet wurde. Der DAX-Konzern will der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 auch eine Dividende von 0,20 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,53 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,73 Prozent.

Zuletzt wurde im Mai 2019 für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie ausgeschüttet. Insgesamt würden die Maßnahmen eine Kapitalausschüttung von rund 700 Mio. Euro an die Aktionäre bedeuten. Dies sei ein erster Schritt im Sinne des zuvor bekanntgegebenen Ziels, im Laufe der Zeit Kapital in Höhe von fünf Mrd. Euro an die Anteilseigner zurückzugeben, so die Deutsche Bank weiter.

Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, betrug der Gewinn nach Steuern im Jahr 2021 2,5 Mrd. Euro und hat sich damit gegenüber 2020 mehr als vervierfacht. Damit erreichte die Deutsche Bank ihr bestes Ergebnis seit 2011. Der Vorsteuergewinn lag bei 3,4 Mrd. Euro, drei Mal so hoch wie im Vorjahr und ebenfalls der beste Wert seit 10 Jahren.

Der bereinigte Vorsteuergewinn lag bei 4,8 Mrd. Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. In der Kernbank, die alle vier Geschäftsbereiche ohne die Einheit zur Freisetzung von Kapital (CRU) umfasst, stieg der Vorsteuergewinn im Vorjahresvergleich um 48 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro. Die bereinigte Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 8,5 Prozent (Vorjahr: 5,7 Prozent). Die Aufwand-Ertrag-Relation lag mit 79 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.

