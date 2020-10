Deutsche Bank überrascht mit Gewinn im dritten Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das dritte Quartal trotz des Gegenwinds der Corona-Krise überraschend mit Gewinn abgeschlossen. Vor Steuern stand ein Plus von 482 Millionen Euro in den Büchern, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Auf die Deutsche-Bank-Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Gewinn von 182 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Schnitt mit einem Verlust gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte der im Juli 2019 eingeleitete Konzernumbau für tiefrote Zahlen gesorgt.

"Im fünften Quartal unserer Transformation haben wir neben unserer Kostendisziplin auch gezeigt, dass wir Marktanteile gewinnen können", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. "Unser fokussiertes Geschäftsmodell zahlt sich aus, und wir erwarten, dass sich ein erheblicher Teil unserer Ertragssteigerungen als nachhaltig erweisen wird."/ben/stw