Deutsche Bank verspricht Investoren wieder Milliarden

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank will ihre Investoren ab dem nächsten Jahr wieder an ihrem Wachstum teilhaben lassen.

"Wir stehen fest zu unseren Plänen, ab 2022 fünf Milliarden Euro an Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben", sagte Bankchef Christian Sewing am Mittwoch laut Redetext. Anleger haben in den vergangenen Jahren keine Dividende bekommen. 2020 erzielte die Bank erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn.

Die Restrukturierung des Instituts laufe besser als erwartet, sagte Sewing. "Nach sechs Quartalen des Umbaus sind wir weiter als geplant – trotz einer globalen Pandemie." Ein Großteil der im vergangenen Jahr erzielten Erträge werde sich als nachhaltig erweisen. "Selbst wenn sich die Märkte ein Stück weit normalisieren sollten, rechnen wir für 2022 mit einem Ertrag von 8,5 Milliarden Euro für unsere Investmentbank."