Deutsche Bank will von Fusion mit Commerzbank nichts wissen

Frankfurt (Reuters) - Ein Zusammenschluss mit der Commerzbank ist für die Deutsche Bank nach wie vor kein Thema.

"Wir haben alle Hände voll zu tun mit unserer eigenen Umstrukturierung", sagte Vorstandschef Christian Sewing am Mittwoch in einer Analysten-Telefonkonferenz. "Wir glauben voll und ganz an unsere Stand-Alone-Strategie." Was auch immer sich die Bank anschaue, müsse wertsteigernd für sie sein. "Und weil wir derzeit sogar unsere eigenen Pläne übertreffen, ist die Hürde ziemlich hoch."

Die Commerzbank steckt derzeit inmitten eines Führungschaos. Vorstandschef und Aufsichtsratschef hatten nach einem Streit mit dem Großaktionär Cerberus gleichzeitig das Handtuch geworfen. Die beiden Großbanken hatten im Frühjahr 2019 über eine Fusion verhandelt, die Gespräche aber nach einigen Wochen abgebrochen.