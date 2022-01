DEUTSCHE BÖRSE - Aktie nach Pullback wieder "heiß"

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 156,100 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse war Mitte Januar auf ein neues 12-Monats-Hoch ausgebrochen und hatte die steile Kaufwelle in den folgenden Tagen dynamisch bis knapp über die Hürde bei 160,60 EUR fortgesetzt. Das damals anvisierte nächste Kaufsignal, das mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 163,35 EUR aktiviert worden wäre, blieb aus. Stattdessen vollzog die Deutsche-Börse-Aktie einen korrektiven Rücklauf an die alten Hochs im Bereich von 152,40 EUR.

Bullischer Konter am Einstiegslevel

Diese Marke wurde am Freitag erreicht und sofort für Käufe genutzt, die sich auch in der neuen Woche fortsetzen. Schon oberhalb von 157,00 EUR könnte eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends starten und damit ein Anstieg über 158,00 in Richtung 163,35 EUR. Darüber wäre das nächste Kaufsignal aktiv und ein Anstieg an das Rekordhoch aus dem Jahr 2020 bei 170,15 EUR möglich.

Erneute Abgaben unter 152,40 EUR sollten dagegen im bullischen Fall schon nach einem Pullback an die Abwärtstrendlinie bei 148,00 EUR aufgefangen werden. Darunter bestünde allerdings die Gefahr, dass die Aktie der Deutschen Börse bis 142,20 EUR abverkauft wird.

Charttechnisches Fazit: Der Rücklauf an das letzte markante Hoch könnte die Korrektur der Aktie der Deutschen Börse abgeschlossen haben und jetzt zu einem Angriff auf das neue Rallyhoch bei 163,35 EUR führen.

Chartanalyse Deutsche Börse AG (Tageschart)

