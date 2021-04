DEUTSCHE BÖRSE - Aktie vor Verkaufssignal

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 142,150 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse war nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 141,55 EUR dynamisch an die Kursziele bei 145,20 und 148,35 EUR gestiegen und hatte letztere Marke Anfang April bereits leicht überschritten. Im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Abend des 21. April kam der Wert jedoch unter Druck und fiel wie erwartet an den Support bei 141,55 EUR zurück.

Für einen Pullback fast schon zu dynamisch

Die gestrige lange, schwarze Kerze zeigt auf, dass der Abgabedruck aktuell enorm hoch ist und auch am heutigen Tag fällt die Erholung bislang eher zaghaft aus.

Ein Bruch des gestrigen Tiefs bei 141,05 EUR und des langfristigen Retracements bei 140,64 EUR ist daher zu erwarten und würde für eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis zunächst 138,00 EUR und darunter in den kommenden Tagen bis 134,40 EUR sorgen. Dort verläuft auch die flache mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die zusammen mit der Unterstützung am Märztief für eine Stabilisierung sorgen kann.

Sollte dort eine Erholung ausbleiben und die 134,40 EUR-Marke gebrochen werden, wäre auch der Anstieg seit November neutralisiert. Dann droht eine weitere Verkaufswelle bis 130,15 EUR.

Verteidigung der 141,55 EUR-Marke genügt nicht

Ein Wiederanstieg über das gestrige Hoch und über die Hürde bei 145,20 EUR würde zwar den akuten Verkaufsdruck einbremsen, dennoch könnte die Aktie schon im Bereich der Zielmarken bei 146,75 und 148,35 EUR im Sinne eines Doppeltops den Rückwärtsgang einlegen. Ein nachhaltiges prozyklisches Kaufsignal wäre aber erst über 149,70 EUR aktiviert.

