DEUTSCHE BÖRSE - Bullen tun sich sehr schwer

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 137,350 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse markierte am 22. Juli 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 170,15 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer recht deutlichen Abwärtsbewegung. Dabei fiel er am 03. November auf ein Tief bei 124,85 EUR zurück. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie.

Diese Erholung lässt sich allerdings in einem bärischen Keil eingrenzen. Damit deutet sich die Fortsetzung der Abwärtsbewegung an. Zudem scheiterte der Wert in den letzten Tagen immer wieder am Abwärtstrend seit 22. Juli. Dieser Trend liegt heute bei 138,85 EUR.

Verkaufssignal möglich

Gelingt der Aktie der Deutschen Börse ein Ausbruch über 138,85 EUR, dann würde sich weiteres Aufwärtspotenzial ergeben. Ein Anstieg bis ca. 145,20 EUR und 158,90 EUR wäre dann möglich. Tendenziell ist aber eher mit einem Rausfallen aus dem Keil nach unten zu rechnen. Dafür müsste der Aktienkurs per Tagesschlusskurs unter 135,74 EUR fallen. In diesem Fall könnte eine Verkaufswelle in Richtung 124,85 EUR und 117,08 EUR und damit an das log. 61,8 % Retracement der Rally von März bis Juli 2020 starten.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)