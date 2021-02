Deutsche Börse - Erstes Vierteljahr 2021 nicht so stark wie Vorjahresquartal

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Börse wird laut ihrem Chef Theodor Weimer im ersten Vierteljahr 2021 nicht an das Corona-bedingte besonders starke Vorjahresquartal anknüpfen können.

"Natürlich wissen wir, dass wir an die volatilitätsbedingten Höhenflüge vom ersten Quartal des vorigen Jahres nicht anschließen können", sagte Weimer am Donnerstag laut Redetext auf der Online-Bilanzpressekonferenz. "Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich unsere Wachstumsdynamik aber wieder deutlich verbessern." Der Betreiber der Frankfurter Börse hatte vor allem im ersten Quartal 2020 von den Aktienmarkt-Turbulenzen in Folge der Corona-Krise profitiert.

Zu 2021 sagte Weimer weiter: "Nach und nach wird unsere Stärke beim strukturellen Wachstum, verstärkt durch Übernahmen, eine neue Dynamik schaffen." Für das laufende Jahr stellt der im Dax-notierte Konzern ein Wachstum der Nettoerlöse auf rund 3,5 Milliarden Euro sowie einem Anstieg des Betriebsergebnisses (berichtetes EBITDA) auf rund zwei Milliarden Euro in Aussicht.