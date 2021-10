DEUTSCHE BÖRSE - Geht die Rally nach den Zahlen weiter?

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 149,750 € (XETRA)

Die Deutsche Börse hat im dritten Quartal einen Nettoerlös von 837,9 Mio. EUR (Vorjahr 708 Mio. EUR) erzielt und damit die Prognose von 839 Mi. EUR nur knapp verfehlt. Das Ebitda betrug 499,5 Mio. EUR nach 400 im Vorjahreszeitraum (Prognose 493 Mio. EUR), unter Strich blieben 300,3 Mio. EUR (Vorjahr 227,1 Mio. EUR). Der Ausblick für 2021 und die mittelfristige Prognose wird bestätigt.

Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich seit einem Tief bei 124,85 USD aus dem November 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte der Wert in der Spitze an den Widerstand bei 152,40 EUR, prallte dort aber am 23. August nach unten ab.

Nach einem Rückfall bis nahe an den Aufwärtstrend seit November 2020 zog die Aktie zuletzt wieder deutlich an und erreichte gestern ein neues Hoch in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt leicht negativ aus. Durch diesen Rückschlag wird bisher der kurzfristige Aufwärtstrend aber nicht gefährdet.

Rally auch nach den Zahlen intakt?

Die Aktie der Deutschen Börse kann also ihre Rally der letzten Wochen weiter fortsetzen. Ein Anstieg bis ca. 152,40 EUR oder ca. 158 EUR ist möglich. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter den EMA 50 bei aktuell 144,79 EUR würde aber zu einem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends führen und auf einen erneuten Test des Aufwärtstrends seit November 2020 hindeuten, der heute bei 138,07 EUR verläuft.

Fazit: Die Rally in der Aktie der Deutschen Börse ist intakt. Weitere Kursgewinne sind in den nächsten Tagen möglich.

