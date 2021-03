Deutsche Börse: Handel am Gründonnerstag in Frankfurt trotz scharfem Lockdown

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der über Ostern verschärfte Lockdown in Deutschland hat keine Folgen für den Börsenhandel in Frankfurt. "Der 1. April bleibt ein regulärer Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse", sagte ein Sprecher der Deutschen Börse am Dienstag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX auf Nachfrage. Um das Corona-Infektionsgeschehen zu dämpfen, hatten sich Bundesregierung und Länder in der Nacht auf Dienstag auf einen scharfen Lockdown über Ostern geeinigt. Gründonnerstag und Karsamstag werden demnach als "Ruhetage" definiert./mis/jha/