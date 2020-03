Deutsche Boerse: Jahrestrend intakt – Umsätze steigen

Insgesamt kann seit Ende 2018 ein untergeordneter und gut einjähriger Aufwärtstrend ausgemacht werden, der die Aktie der Deutschen Börse von 102,40 Euro auf ein Rekordhoch von 158,90 Euro aufwärts drückte. Zuletzt beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung sogar noch ein Stück weit, allerdings blieb auch dieses Wertpapier von den massiven Verlusten seit Mitte Februar nicht verschont. Insgesamt hat der Wert jedoch deutlich weniger eingebüßt, als der gesamtdeutsche Leitindex DAX. Das spricht von relativer Stärke, auch konnte der jüngste Aufwärtstrend verteidigt werden, der 200-Tage-Durchschnitt wurde noch nicht einmal angerührt. Gelingt innerhalb des aktuellen Trendverlaufs eine nachhaltige Stabilisierung, könnte das der Deutschen Börse schon sehr bald weiteren Auftrieb verleihen.

Umschichtungen treiben Gewinne an

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um keine direkte Handelsidee handelt, sondern viel mehr die möglichen Handelspunkte erläutert werden sollen. Ein zuletzt zuverlässiges Kaufniveau bot der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) verlaufend bei derzeit 137,14 Euro. Oberhalb der Kursmarke von 151,70 Euro könnte ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 158,90 Euro einsetzen. Ein Bruch des Aufwärtstrends und somit des EMA 200 würde allerdings unweigerlich zu Verlusten zunächst in den Bereich von 133,25 Euro führen, darunter auf die Jahreshöchststände aus 2018 bei 121,15 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 146,30 // 147,62 // 150,00 // 151,80 // 153,00 // 154,50 Euro Unterstützungen: 143,75 // 142,05 // 140,50 // 139,40 // 137,14 // 135,05 Euro

Fazit

Für den Fall eines Tests des EMA 200 bei aktuell 137,14 Euro könnte durchaus ein spekulatives Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA5Y7Z in Betracht gezogen werden. Dies allerdings nur, sofern sich an dieser Stelle tatsächlich auch eine nachhaltige Stabilisierung abzeichnet. Die Märkte sind derzeit sehr volatil unterwegs, eine genaue Auswertung nahezu unmöglich und daher hoch spekulativ!

