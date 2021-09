DEUTSCHE BÖRSE - Jetzt wird es ernst

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 139,400 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse markierte am 22. Juli 2020 ein Allzeithoch bei 170,15 EUR. Danach musste die Aktie deutliche Abgaben hinnehmen und fiel bis auf ein Tief bei 124,85 EUR.

Dort startete eine Aufwärtsbewegung, in der der Wert den einen oder andern Rückschlag hinnehmen musste. Am 23. August erreichte der Wert en Widerstand bei 152,40 EUR, scheiterte aber daran.

Zuletzt gab der Aktienkurs wieder nach. Gestern setzte die Aktie fast auf dem Aufwärtstrend seit November 2020 auf. Dieser verläuft heute bei 136,93 EUR.

Neue Kaufwelle möglich

Die Aktie der Deutschen Börse könnte an dieser Stelle wieder nach oben drehen. Ein Anstieg in Richtung 152,40 EUR oder sogar 157,00-158,00 EUR erscheint möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter den Aufwärtstrend seit November 2020 kommen, wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 124,85 EUR oder sogar 117,08 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse hat die Chance, die Abwärtsbewegung der letzten Wochen zu beenden und die mittelfristige Rally fortzusetzen. Eine Position kann auch relativ eng abgesichert werden, so dass das Risiko überschaubar ist.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)