Deutsche Börse kauft Stimmrechtsberater ISS

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse kauft den US-amerikanischen Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS). 80 Prozent an dem Datenunternehmen werde die Deutsche Börse erwerben, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Dem zugrunde liege eine Bewertung von 1,925 Milliarden Euro ohne Schulden. Die Deutsche Börse wolle den Deal mit einer Milliarde Fremdkapital sowie mit Bargeld bezahlen. Nachbörslich zeigte sich die Deutsche-Börse-Aktie wenig bewegt.

ISS liefert institutionellen Investoren Daten und Dienstleistungen im Bereich Corporate Governance und Environmental and Social Governance, kurz ESG. Bekannt ist das Unternehmen als Stimmrechtsberater. In dieser Rolle berät ISS Aktionäre bei Wahlen mit Blick auf Papiere, die sie besitzen, und wählt an ihrer Stelle./fba/jls