DEUTSCHE BÖRSE - Konsolidierung geht noch weiter

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 151,550 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit Juni 2012 spielt sich diese Bewegung im Wesentlichem in einem Trendkanal ab. Im Coronacrash fiel die Aktie allerdings kurzzeitig aus diesem Kanal nach unten raus und markierte ein Tief bei 92,92 EUR.

Dort startete eine Rally, die am 19. Juni erstmals zu einem Anstiegs über das bisherige Allzeithoch bei 158,90 EUR führte. Letztlich kletterte der Wert bis 22. Juli auf ein Rekordhoch bei 170,15 EUR und näherte sich damit auch der oberen Begrenzung des Trendkanals seit Juni 2012 stark an.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie in einer ersten Abwärtsbewegung auf 152,40 EUR zurück. Nach einer kleinen Erholung durchbrach sie gestern dieses Tief knapp.

Wo liegen mögliche Ziele?

Die Konsolidierung in der Aktie der Deutschen Börse dürfte noch einige Tage anhalten. Erstes Ziel wäre der Bereich zwischen 145,20 EUR und 143,85 EUR. Sollte es dort zu keiner Bodenbildung kommen, dann ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 134,38 EUR. Damit sich das Chartbild kurzfristig wieder verbessert, müsste die Aktie stabil über 158,90 EUR ansteigen. Dann ergäbe sich Potenzial bis ca. 170,15 EUR, also an das Allzeithoch.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)