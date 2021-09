DEUTSCHE BÖRSE - Nähert sich die Aktie einem potenziellen Kaufbereich?

Am 22. Juli 2020 erreichte die Aktie der Deutschen Börse ein Allzeithoch bei 170,15 EUR. Anschließend fiel der Aktienkurs deutlich ab. Am 03. November 2020 markierte der Wert ein Tief bei 124,85 EUR.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer relativ flachen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte er in der Spitze am 23. August an den Widerstand bei 152,40 EUR. An diesem Widerstand scheiterte die Aktie. Seitdem gibt sie deutlich nach. Heute fällt der Aktienkurs sogar knapp auf ein neues Tief in der kurzfristigen Abwärtsbewegung ab, obwohl der DAX heute schon über 0,7 % im Plus notierte.

Kann man langsam an einen Einstieg denken?

Die flache mittelfristige Aufwärtsbewegung in der Aktie der Deutschen Börse ist zwar intakt, aber das gleiche gilt für die kurzfristige Abwärtsbewegung. Daher ist kurzfristig mit einem Rückfall in Richtung des Aufwärtstrends seit November bei aktuell 136,54 EUR zu rechnen. Dort könnte es zu einem neuen Rallyschub in Richtung des Widerstands bei 152,40 EUR kommen.

Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend abfallen, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 117,08 EUR kommen. Dort lieg das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung von März 2020 bis Juli 2020.

