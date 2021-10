DEUTSCHE BÖRSE - Noch Aufwärtspotenzial vorhanden?

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 147,500 € (XETRA)

Morgan Stanley erhöht Kursziel für Deutsche Börse von €156,50 auf €158,10. Equal-Weight.

Quelle: Guidants News

Die Aktie der Deutschen Börse fiel nach seinem Allzeithoch bei 170,15 EUR vom 22. Juli 2020 deutlich ab und fand erst am 03. November bei 124,85 EUR ein Tief.

Seit diesem Tief bewegt sich der Wert in einem breiten Trendkanal nach oben. Am 22. September näherte er sich der Unterkante des Kanals stark an. Seitdem bewegt sich der Aktienkurs wieder nach oben.

Rally intakt?

Die mittelfristige Aufwärtsbewegung seit November 2020 ist aktuell völlig intakt. Die Aktie notiert etwa in der Mitte des zugehörigen Trendkanals. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung wurde gestern erst mit einem neuen Hoch eine kurzfristige Aufwärtsbewegung bestätigt. Diese kann also noch einige Tage anhalten. Dabei könnte die Aktie der Deutschen Börse in Richtung 152,40 EUR oder sogar ca. 158 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 137,79 EUR und damit unter die Unterkante des Trendkanals abfallen, ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal, das auf eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 124,85 EUR hindeuten würde.

Deutsche Börse AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)