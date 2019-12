Deutsche Börse: Starke Entwicklung!

Der Blick auf den Kursverlauf beispielsweise seit Ende 2016 offenbart eine überaus starke Kursbewegung, im Zeitraum bis Oktober 2019 konnte das Wertpapier um 120 Prozent zulegen und sich auf ein Rekordhoch von 145,95 Euro hocharbeiten. Dabei präsentiert sich der laufende Trend als fünfteiliges Wellenmonster, die letzte Aufwärtsbewegung dürfte allerdings noch nicht abgeschlossen sein. Das geht aus der Ausdehnung der ersten Welle aus 2017 hervor und könnte die Aktie der Deutschen Börse noch einmal auf frische Rekordhochs vorantreiben. Ziele lassen sich auf der Oberseite lediglich durch technische Instrumente auswerten, hierzu bietet sich das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bestens an und offenbart oberhalb der aktuellen Jahreshochs noch weiteres Kurspotenzial.

Starker Freitagshandel beflügelt

Der Blick auf den Kursverlauf der letzten Wochen zeigt seit Anfang November wieder einen intakten aber untergeordneten Aufwärtstrend (rot markiert), innerhalb dessen sich die Aktie der Deutschen Börse wieder an die obere Begrenzung herangetastet hat. Sollte das Wertpapier beispielsweise wie im September darüber ausbrechen, kämen sofortige Kursgewinne in den Bereich der Jahreshochs bei 145,95 Euro ins Spiel. Darüber könnte das Papier schließlich in den errechneten Kurszielbereich um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 151,71 Euro zulegen und macht ein Investment auf der Oberseite gleichwohl sehr attraktiv. Allerdings sollten Investoren auch einen möglichen Pullback (Abpraller) von der oberen Trendlinie einkalkulieren, in diesem Fall stünden Abgaben zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei derzeit 138,04 Euro im Raum. Tiefer als das Niveau von 137,00 Euro und somit die untere Trendkanalbegrenzung sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, in einem derartigen Szenario muss nämlich mit Abgaben auf die Horizontalunterstützung um 133,25 Euro gerechnet werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 141,50 // 142,65 // 144,00 // 145,95 // 147,22 // 148,44 Euro Unterstützungen: 140,00 // 139,50 // 138,04 // 137,00 // 146,00 // 135,05 Euro

Fazit

Gelingt es Investoren das Wertpapier der Deutschen Börse tatsächlich über die Freitagsschlussstände von 141,50 Euro (steigend) per Tagesschlusskurs zu hieven, würde das Rekordhoch aus Oktober 2019 bei 145,95 Euro in den unmittelbaren Fokus der Anleger Rücken. Im weiteren Verlauf wäre schließlich ein Anstieg an das übergeordnet favorisierte Ziel von 151,71 Euro zu erwarten und birgt beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC57SG eine potenzielle Renditechance von bis zu 83 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 2,20 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, diese kann um die Vorwochentiefs von 138,00 Euro angesetzt werden. Im Zertifikat ergibt sich hierdurch ein Ausstiegskurs von 0,83 Euro. Als Anlagehorizont sind aber einige Wochen zu veranschlagen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC57SG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,18 - 1,20 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 130,00 Euro Basiswert: Deutsche Börse KO-Schwelle: 130,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 141,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,20 Euro Hebel: 11,84 Kurschance: + 83 Prozent Börse Fankfurt

