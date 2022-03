DEUTSCHE BÖRSE - Starker Anstieg nimmt Rallyhoch in den Blick

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 159,250 € (XETRA)

Seit Ende 2020 befindet sich die Aktie der Deutschen Börse in einem volatilen, leicht aufwärtsgerichteten Trendkanal, dessen Oberseite im Rahmen einer starken Kaufwelle im Januar überschritten wurde. Dem Kaufsignal folgte ein dynamischer Anstieg bis 163,35 EUR und damit kurz über den Widerstand bei 160,60 EUR.

Allerdings konnte das Niveau nicht gehalten werden und die Aktie stürzte unter den Support bei 152,40 EUR ein. Erst auf Höhe der Novembertiefs des Vorjahres und dem Hoch des Jahres 2008 bei 136,32 EUR wurde der Abverkauf gestoppt und mündete fast nahtlos in eine weitere steile Kaufwelle. Sie trieb die Aktie zuletzt wieder über die Hürde bei 152,40 EUR an und erreicht in dieser Woche schon den Widerstand bei 160,60 EUR.

Mittelfristiges Kaufsignal in Reichweite

Wird er überwunden, dürfte das Hoch bei 163,35 EUR ebenfalls durchbrochen werden. Im mittelfristigen Bild könnte die Aktie der Deutschen Börse dann bis an das Allzeithoch aus dem Jahre 2020 bei 170,15 EUR steigen. Auf der Basis des laufenden Anstiegs wären darüber Ziele bei 173,50 und 176,00 EUR erreichbar.

Die Chance auf einen solchen Ausbruch hätten die Bullen dagegen mit erneuten Abgaben unter 152,40 EUR verspielt. In diesem Fall dürfte eine Korrektur unter 145,00 EUR führen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)