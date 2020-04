Deutsche Börse will Xetra-Handel am frühen Nachmittag wieder aufnehmen – Störungsursache weiter unbekannt

Nach einer stundenlangen technischen Störung will die Deutsche Börse den Xetra-Handel am frühen Dienstagnachmittag wieder aufnehmen. Die Neustart-Auktion für Xetra werde frühestens um 13.50 Uhr beginnen und mindestens 15 Minuten dauern, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Terminbörse Eurex plant die Eröffnungsauktion für das von der Störung betroffene T7-Handelsystem ab 13.45 Uhr und will den kontinuierlichen Handel 13.50 Uhr wieder aufnehmen.

Der Xetra-Handel war seit circa 9.25 Uhr aufgrund technischer Probleme ausgesetzt. Einen Grund für die Störung nannte die Deutsche Börse nicht. Wegen der Probleme der sogenannten T7-Handelsarchitektur kam es auch zu Störungen an den Börsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Der Parketthandel in Frankfurt funktionierte weiter.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com