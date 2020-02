DEUTSCHE BÖRSE - Zahlen machen guten Eindruck

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 154,950 € (XETRA)

Die Deutsche Börse setzte in 2019 2,94 Mrd. EUR um (Vj: 2,77 Mrd. EUR/ Prognose: 2,92 Mrd. EUR). Der bereinigte Periodenüberschuss legte um 10 % von 1,0 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR zu. In 2020 soll der Umsatz um 5 % steigen und der bereinigte Periodenüberschuss auf 1,2 Mrd. EUR steigen.

Die Commerzbank stuft Deutsche Börse von Hold auf Buy hoch und erhöht das Kursziel von 158 EUR auf 174 EUR.

Quelle: Guidants News

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Börse Aktie Kurserwartung Deutsche Börse-Aktie wird steigen Deutsche Börse-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Diese Zahlen gab das Unternehmen gestern Abend bekannt. Außerbörslich wird die Aktie aktuell bei 153,50 EUR und damit 1,45 EUR unter dem Schlusskurs von gestern gehandelt.

Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich seit Jahren in einer starken Aufwärtsbewegung. Seit dem Tief bei 102,40 EUR aus dem Dezember 2018 läuft ein besonders steiler Rallyabschnitt. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach der Wert sein altes Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 136,32 EUR und kletterte bis 23. Januar 2020 auf ein Hoch bei 150,90 EUR. Nach einer Konsolidierung in einer bullischen Flagge kletterte die Aktie am 04. Februar auf ein neues Allzeithoch. Inzwischen liegt dieses bei 155,60 EUR, es stammt von gestern.

Bei 159,61 EUR verläuft heute die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Dezember 2018, bei 163,48 EUR die obere Begrenzung der Rally seit Juni 2012. Diese beiden obere Trendbegrenzungen sind wichtige Hürden und dürften nur schwer zu durchbrechen sein.

Kleiner Rücksetzer?

Kurzfristig dürfte die Deutsche Börse trotz der guten Zahlen etwas zurücksetzen. Ein Rückfall auf 150,90 EUR wäre völlig unproblematisch. Denn anschließend könnte die Aktie in Richtung der beiden oberen Begrenzungen ansteigen. Sollte die Marke bei 150,90 EUR keinen Halt bieten, könnte sich die Konsolidierung in Richtung 145,95 EUR ausdehnen. Auch dann bestünde mittelfristig noch die Chance auf einen Anstieg an die oberen Trendbegrenzungen.

Deutsche Börse AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)