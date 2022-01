DEUTSCHE BÖRSE - Zündet sofort die nächste Rallystufe?

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 162,250 € (XETRA)

Vor rund einer Woche war die Aktie der Deutschen Börse in einer explosiven Kaufwelle über die oberen Begrenzungen eines mittelfristigen Seitwärtsmarktes gestiegen und hatten damit ein Kaufsignal generiert. Um den Ausbruch zu bestätigen musste der Wert aber auch eine obere Triggerlinie im Bereich von 156,00 EUR überwinden, was gleich in dieser Woche gelang. Gestern brach die Aktie schon über den Widerstand bei 160,60 EUR aus und erreicht jetzt den Zielbereich bei 162,39 EUR.

Kurs auf das Allzeithoch

Aus charttechnischer Sicht gibt es jetzt bis zum Allzeithoch bei 170,15 EUR aus dem Jahr 2020 keine weiteren klassischen Widerstandsmarken mehr im Chart, die den Höhenflug der Deutsche-Börse-Aktie aufhalten könnten. Lediglich das nächsthöhere Projektionsziel bei 166,65 EUR könnte eine kurze Korrektur einleiten.

Sollte die Aktie in den kommenden Wochen auch das Rekordhoch knacken - und die aktuelle Dynamik legt das durchaus nahe - könnte sogar ein Anstieg bis 173,50 - 175,00 EUR folgen.

Dreht die Aktie dagegen jetzt nach Süden ab, könnte ausgehend von 154,00 - 156,00 EUR ein weiterer Angriff auf das Kursziel bei 162,39 EUR starten. Darunter würde der Wert allerdings wieder in den Aufwärtstrendkanal eintauchen und daher Korrekturpotenzial bis 152,40 und 148,00 EUR aktivieren.

Deutsche Börse AG Tageschart

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)