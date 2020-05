Deutsche-Chef Sewing bleibt trotz Eintracht-Sponsoring dem FC Bayern treu

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will trotz des Sponsorings von Eintracht Frankfurt seinem Lieblingsverein Bayern München die Treue halten.

"Ich denke, es wäre ganz furchtbar, seine Persönlichkeit zu verstellen. Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr Bayern-Fan und ich glaube, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun", sagte Sewing in einem von dem Fußball-Bundesligisten geführten und am Freitag veröffentlichten Interview. Das größte deutsche Geldhaus sponsert ab Juni für mehrere Millionen Euro jährlich den Verein und nennt das bislang als "Commerzbank Arena" bekannte Waldstadion in "Deutsche Bank Park" um.