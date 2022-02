Deutsche Eigenheim Union: Ergebnismarge über Marktstandard

Die Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC haben die Coverage für die Deutsche Eigenheim Union AG aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 1,55 Euro je Aktie. Das Unternehmen fokussiere sich auf die Errichtung bezahlbaren Wohnraums im Ballungsraum Berlin-Brandenburg und erreiche mit diesem Ansatz einen breiteren Käuferkreis und einen besseren Zugang zu Baugrundstücken.Nach Aussage der Analysten werde die Schaffung bezahlbaren Wohnraums insbesondere durch im Marktvergleich niedrigere Errichtungskosten erreicht. Hier spiele der hohe Standardisierungsgrad eine wichtige Rolle. Bislang habe die Gesellschaft ein 16 Einheiten umfassendes Projekt erfolgreich finalisiert. Die Übergabe der Einheiten an die Erwerber sei im Mai und Juni des vergangenen Geschäftsjahres erfolgt. Aktuell umfasse die Projektpipeline über fünf gesicherte Grundstücke, auf denen bis 2023 die Errichtung von 161 Einheiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 44,1 Mio. Euro geplant sei.Nach Darstellung der Analysten bilde die bereits gesicherte Projektpipeline die Basis für die konkreten Schätzungen der Geschäftsjahre 2021 bis 2024. Darüber hinaus seien insbesondere ab 2023 die Gewinnung weiterer Projekte sowie eine Steigerung der Objektverkäufe auf fremden Grundstücken unterstellt. Demnach prognostiziere GBC Umsatzerlöse in 2022 von 19,60 Mio. Euro und 2023 von 28,98 Mio. Euro sowie 2024 von 30,36 Mio. Euro. Die Ergebnismarge solle aufgrund der günstigen Errichtungskosten etwas über dem Marktstandard liegen. 2022 werde mit einer EBIT-Marge von 16,9 Prozent gerechnet. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert von 55,98 Mio. Euro bzw. 1,55 Euro je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.02.2022, 10:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.02.2022 um 13:45 Uhr fertiggestellt und 23.02.2022 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23425.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0STWH9