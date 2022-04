Deutsche Eishockey-WM-Spiele auch bei MagentaSport zu sehen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Spiele bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in Finnland werden auch von MagentaSport übetragen. Der Telekom-Dienst erwarb vom Rechteinhaber Sport1 eine entsprechende Sublizenz und zeigt neben dem TV-Spartensender vom WM-Turnier in Helsinki und Tampere insgesamt 15 Live-Spiel. Dazu zählen die deutschen WM-Partien sowie alle K.o.-Partien. Das teilte MagentaSport am Sonntag mit.

Vor der WM (13. bis 29. Mai) sind zudem alle deutschen Vorbereitungsspiele vom 14. April an komplett nur bei MagentaSport zu sehen. In der ehemaligen Nationalspielerin Ronja Jenike ist auch erstmals eine Frau als Eishockey-Expertin bei der WM im Einsatz. Die Frau des Nationaltorhüters Andreas Jenike von den Iserlohn Roosters wird als Expertin von den früheren Nationalspielern Christoph Ullmann und Patrick Ehelechner unterstützt./lap/DP/nas