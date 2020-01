Deutsche Euroshop sieht hohe Bewertungsverluste im Geschäftsjahr 2019

HAMBURG (dpa-AFX) - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop hat vor hohen Bewertungsverlusten vor Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr gewarnt. Aus der Bewertung des Immobilienvermögens sowie aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionen in das Portfolio sei für das Geschäftsjahr 2019 vor Steuern ein Bewertungsverlust von rund 123,0 Millionen Euro zu erwarten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor hatte der entsprechende Verlust bei 58,3 Millionen Euro gelegen. Die Vermietungsquote des Shoppingcenter-Portfolios sei um einen Prozentpunkt auf 97,6 Prozent gesunken. Nachbörslich stand die Aktie in Frankfurt mit Abschlägen von mehr als einem Prozent unter Druck.

Das Bewertungsergebnis des Immobilienvermögens könne sich noch verändern, da im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses weitere Sachverhalte auftreten können, hieß es weiter. Vorläufige Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen am 19. März veröffentlicht werden/jha/