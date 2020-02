Deutsche Grundstücksauktionen stellt Dividende unter der Markterwartung in Aussicht

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) stellt den Aktionären einen Dividendenvorschlag in Aussicht, der „signifikant unter der Markterwartung von 0,60 Euro – 0,70 Euro“ liegen wird, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Den Dividendenvorschlag werden Vorstand und Aufsichtsrat in Ihrer Sitzung am 24. April 2020 festlegen und der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 zum Beschluss vorlegen. Der Jahresüberschuss der Deutschen Grundstücksauktionen AG hat sich nach Steuern für das Kalenderjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von ca. 1,6 Mio. Euro auf ca. TEUR 500 reduziert, wie weiter berichtet wurde.

Als Hauptgrund für das geringere Ergebnis führte der Konzern an, dass die Deutsche Grundstücksauktionen AG aufgrund von geringeren Umsätzen im zweiten Halbjahr 2019 und dabei insbesondere in der Dezember-Auktion ein sehr schwaches Betriebsergebnis von -671 TEUR nach +1.697 TEUR im Vorjahr erzielt hat. Der Zuwachs bei den Tochterunternehmen konnte diesen Rückgang nicht vollständig kompensieren. Wie weiter mitgeteilt wurde, war bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG angesichts eines außergewöhnlichen Einzelobjektumsatzes von 15,23 Mio. Euro im Jahr 2018 mit einem Rückgang bei Umsatz und Ergebnis 2019 gerechnet worden. Die jetzt ermittelten, vorläufigen Zahlen liegen aber unter der Markterwartung.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG mit Firmensitz in Berlin versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer.

Redaktion MyDividends.de