Deutsche Helfer sehen kaum noch Chancen für Ortskräfte in Afghanistan

Berlin (Reuters) - Das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte sieht kaum noch Chancen, die ehemaligen Helfer der deutschen Truppen noch aus Kabul zu evakuieren.

"Die Möglichkeit für Ortskräfte Deutschlands rauszufliegen, ist jetzt ... nicht mehr vorhanden", sagte der Leiter der Organisation, Marcus Grotian, im Interview mit Reuters TV am Freitag. Alle seien nach dem Ende der deutschen Luftbrücke und den Anschlägen vom Donnerstag "verbittert und frustriert und auch hoffnungslos, denn so richtig, wie es jetzt weitergehen soll, wissen sie alle nicht". Wichtig für eine Ausreise seien vor allem Papiere wie ein Visum und ein gültiger Reisepass. "Schnell und einfach wird es da gar nichts geben", sagte Grotian.

Die Bundeswehr hatte am Dienstag ihren Evakuierungseinsatz am Flughafen Kabul beendet. Laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer flog die Bundeswehr insgesamt 5347 Menschen aus mindestens 45 Nationen aus. Darunter waren demnach rund 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Grotian geht davon aus, dass noch mindestens 5.000 ehemalige Helfer der Deutschen und deren Kernfamilie in Kabul sind und sich die Menschen in großer Gefahr befinden. Dass die Taliban die früheren Ortskräfte einbinden könnten, hält er für unmöglich. Sie hätten schließlich 20 Jahre dabei geholfen, die Taliban zu bekämpfen. "In dem Sinne sind die quasi ja wie ein Stachel im eigenen Fleisch."

Nach dem für kommenden Dienstag angekündigten Abzug der USA vom Flughafen Kabul ist die Luftbrücke endgültig beendet. Was danach geschieht, ist unklar. Die Bundesregierung hat angekündigt, sie werde versuchen, die verbliebenen Ortskräfte entweder über Linienflüge außer Landes zu bringen oder sie über den Landweg in Nachbarstaaten Afghanistans zu geleiten. Grotian hält beide Möglichkeiten für wenig aussichtsreich. Hauptproblem wären auch hier gültige Papiere. Die Chance, diese nach der Schließung der deutschen Botschaft in Kabul zu bekommen, sieht Grotian "de facto gar nicht".

Er verweist auf andere Länder, die ihren Ortskräften zumindest "virtuelle Visa" ausgestellt hätten. Damit hätten die Menschen wenigstens etwas in der Hand. Dass es der Bundesregierung nicht gelungen sei, den Ortskräften rechtzeitig ein Visum auszustellen und sie in Sicherheit zu bringen, "da bin ich bass erstaunt".