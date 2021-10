Deutsche Industrie erhält erheblich weniger Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im August wesentlich weniger Aufträge erhalten. Es seien 7,7 Prozent weniger Bestellungen eingegangen als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen allerdings auf lediglich 2,0 Prozent veranschlagt. Der Rücksetzer folgt jedoch auf teils deutliche Zuwächse in den Monaten zuvor. Das Bundeswirtschaftsministerium führte die Nachfrageschwäche auch auf geringere Großaufträge und die Lage von Betriebsferien zurück./bgf/nas