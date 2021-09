Deutsche Industrie: Marketing-Budgets steigen 2021 um 16 Prozent – Bundesverband bvik berichtet

Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat die neue Entscheider-Studie „B2B-Marketing-Budgets“ vorgelegt. Demnach sind die Ausgaben der deutschen Industrie für internes und externes Marketing 2021 im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um rund 16 Prozent gestiegen. Wichtige Entwicklungen kommen aus der Marketing-Automation.

„Der rasante Wandel, den wir seit Monaten erleben, spiegelt sich in den B2B-Marketing-Budgets wider. Interne und externe Budgets erholen sich, haben jedoch das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht.“ erläutert Ramona Kaden, Geschäftsführerin des bvik.

Ausgaben der B2B-Unternehmen

B2B-Unternehmen geben durchschnittlich 14 Prozent des Gesamt-Marketing-Etats für Online-Werbung, 13 Prozent für die eigene Homepage und 7 Prozent für die Präsenz in den Sozialen Netzwerken aus.

Der persönliche Kundenkontakt bleibt zentral

Der größte Budget-Anteil fließt mit rund 27 Prozent nach wie vor in den Bereich „Messen und Events“, ist jedoch im Vergleich zu 2018 um 10 Prozent gesunken – aus krisenbedingt nachvollziehbaren Gründen. Interessant ist in diesem Kontext aber, dass die befragten B2B-Marketer in 2021 fast die Hälfte dieser Messe-Budgets für die Umsetzung von reinen Präsenz-Veranstaltungen vor Ort auf nationalen und internationalen Leitmessen einsetzen bzw. eingeplant haben. Der persönliche Kundenkontakt bleibt im B2B-Umfeld nachweislich ein zentraler Faktor.

Im Schnitt betragen die Marketing-Ausgaben rund 0,5 Prozent des Gesamtumsatzes der Unternehmen. Um den globalen Wettbewerbsanforderungen und dem geänderten Kundenverhalten gewachsen zu sein, müssten die Investitionen steigen. Der Grund: Das Level des Digital-Know-hows im eigenen Team bewertet das Gros der Teilnehmer als zu niedrig, um die Potenziale der Digitalisierung ausschöpfen zu können.

Fazit & Ausblick: B2B-Marken brauchen Nachhaltigkeit

„Die letzten sechs Jahre inklusive der Pandemiejahre nahm der Einsatz von Marketing-Automation-Systemen stark zu, sodass mittlerweile deutlich über ein Drittel aller Unternehmen damit arbeitet“, sagt Dr. Andreas Bauer, CMO, Xitaso GmbH und bvik-Vorstand. „Durchschnittlich wurden die Marketing-Abteilungen im Vergleich zum Vorjahr um eine Mitarbeiter-Stelle aufgestockt und die Marketing-Budgets haben sich zumindest im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Insgesamt beurteilen die meisten befragten B2B-Verantwortlichen die Erreichung ihrer Marketingziele als gut bis sehr gut.



Download Pressemeldung in voller Textlänge unter: https://bvik.org/presse/pressemeldungen/marketing-budgets-der-deutschen-industrie-steigen/





Download Studie „B2B Marketing-Budgets 2021“: https://bvik.org/bvik-studie-b2b-marketing-budgets-2021-ergebnisse/



Über den Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.

Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (BVIK) wurde 2010 gegründet und ist eine unabhängige Organisation für Marke-ting-Verantwortliche der Industrie und Profis der B2B-Kommunikationsbranche. https://bvik.org/presse/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005419/de/

Tanja Auernhamer

Telefon: 0821 999 764 0

E-Mail: geschaeftsstelle@bvik.org

Carsten Heer

econNEWSnetwork

Telefon: 040 822 44 284

E-Mail: redaktion@econ-news.de