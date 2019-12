Deutsche Industrie REIT-AG steigert die Dividende

Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) will für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende in Höhe von 16 Eurocent je Aktie an ihre Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Kursniveau von 15,40 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,04 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. März 2020 in Berlin statt.

Im März wurde eine Dividende von 9 Eurocent für das Geschäftsjahr 2017/2018 bezahlt. Damit wird die Dividende um knapp 78 Prozent erhöht. Der Jahresüberschuss hat sich im Geschäftsjahr 2018/2019 von 13,7 Mio. Euro auf 48,7 Mio. Euro erhöht und die Umsatzerlöse aus Vermietung sind von 10,3 Mio. Euro auf 25,5 Mio. Euro gestiegen, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Der FFO ist von 5,3 Mio. Euro auf 12,9 Mio. Euro angestiegen. Das Management geht für das Geschäftsjahr 2019/2020 von einem erzielbaren FFO in Höhe von 23 Mio. Euro bis 25 Mio. Euro aus.

Die Gesellschaft wurde im November 2014 unter der Firma Jägersteig Beteiligungs GmbH gegründet. Durch Umfirmierung im Oktober 2017 erfolgte eine Umwandlung in Deutsche Industrie Grundbesitz AG. Im Dezember 2017 erfolgte der Börsengang an der Börse Berlin. Seit Anfang des Jahres 2018 lautet der Name Deutsche Industrie REIT-AG.

Redaktion MyDividends.de