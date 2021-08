Deutsche Industrie: Rücknahme von US-Einreisestopp gute Nachricht

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat erleichtert darauf reagiert, dass die USA laut Medienberichten beim Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa aufheben wollen. "Es sind gute Nachrichten, dass die US-Administration die Einreisestopps zurücknehmen will", sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Jede Lockerung der Beschränkungen hilft den in den USA aktiven deutschen Unternehmen, ihren Beschäftigten und allen im Produktionsverbund beteiligten Partnern und Kunden, Aufträge und Projekte vor Ort erfolgreich umzusetzen", so Niedermark.

Die USA wollen Medienberichten zufolge bei der Einreise künftig von fast allen Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. Zugleich sollten dann allerdings auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, berichtete unter anderem die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses.

Niedermark sagte, die US-Regierung müsse nun bald Taten folgen lassen. "Nur mit einem vollständig wiederhergestellten US-Reiseverkehr können deutsche Unternehmen die wirtschaftliche Erholung in den USA weiter ankurbeln." Die Regeln für die US-Einreise blieben auch mit einer Impf-Nachweispflicht im Vergleich zur Einreise in den Schengen-Raum überdurchschnittlich hoch. "Die US-Administration muss unbedingt sicherstellen, dass deutsche und europäische Impfnachweise in den USA anerkannt werden. Auch Impfnachweise mit Impfstoffen, die derzeit noch nicht in den USA anerkannt sind, müssen für die Einreise ausreichen."/hoe/DP/eas