Deutsche Industrie stellt sich auf deutlich mehr Gegenwind ein

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie fürchtet spürbare Auswirkungen durch die gegen Russland verhängten Sanktionen.

Die bisherige Exportprognose von sechs Prozent Zuwachs in diesem Jahr sei nicht mehr zu halten, sagte DIHK-Außenhandelschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin, ohne eine neue Vorhersage zu wagen. Die prall gefüllten Auftragsbücher nützten nichts, wenn sich die Probleme in den Lieferketten nicht bald auflösten. Rund 250.000 Vollzeitstellen in Deutschland hingen direkt von Exporten nach Russland ab. 2021 hätten sich die Ausfuhren dorthin auf einen Wert von 26,6 Milliarden Euro summiert. "In diesem Jahr wird es die so nicht mehr geben."

Insgesamt rund 40.000 deutsche Betriebe hätten Geschäftsbeziehungen mit Russland, 3650 seien sogar vor Ort mit Niederlassungen aktiv, sagte Treier. "Die Finanzsanktionen wirken." Die deutsche Wirtschaft trage sie ohne Kritik mit.

Einer Studie zufolge hätte die russische Wirtschaft bei einem Handelskrieg mit den USA und deren Partnern langfristig deutlich mehr zu verlieren. Die russische Wirtschaftsleistung dürfte jährlich um knapp zehn Prozent niedriger ausfallen als bei einem Fortbestand der Handelsbeziehungen, so das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Die westlichen Alliierten dürften zwar kurzfristig ebenfalls zum Teil stark betroffen sein. Auf längere Sicht hätten sie aber insgesamt nur eine um jährlich 0,17 Prozent geringere Wirtschaftsleistung zu befürchten. Der Grund für die ungleiche Verteilung der Kosten liegt vor allem in der geringen wirtschaftlichen Bedeutung Russlands.

PROBLEME AUS CORONA-KRISE VERFESTIGEN SICH

In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter rund 2700 grenzüberschreitend aktiven Unternehmen gaben 54 Prozent der Betriebe an, eine akute Zunahme von Handelshemmnissen zu spüren. Befragt wurden die Firmen in der ersten Februar-Hälfte - also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die in der Corona-Pandemie entstandenen Handelshemmnisse verfestigten sich: "Das sind noch einmal mehr als im Jahr 2020 mit seinen zahlreichen Corona-Lockdowns und zugleich der höchste Wert, den wir in den vergangenen zehn Jahren gemessen haben", sagte Treier. Zum Vergleich: 2017 hatte nicht einmal ein Drittel der Firmen über eine Verschlechterung geklagt. "Für 2022 rechnen 18 Prozent der Betriebe mit einem Plus für ihr Auslandsgeschäft, aber 21 Prozent mit einem Minus."

80 Prozent der Firmen gaben an, Lieferkettenprobleme zu haben. 71 Prozent wollen ihre höheren Kosten im Einkauf an Kunden weitergeben, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter anheizen dürfte. Die Sanktionen gegen Russland werden die Schwierigkeiten wohl noch verschärfen. Lieferungen aus China müssten stärker auf den Seeweg umgestellt werden, was die schon verteuerten Frachtraten noch mehr anheben werde, sagte Treier. Spannend sei, ob China in die Lücke stoßen werde, die jetzt entstehe. Die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner Russlands. Vermutlich werde es hier eine Intensivierung geben. "China wird dabei die Preise bestimmen." Denn Russland sei in einer Notlage.

Der Krieg in der Ukraine bremst wegen fehlender Teile unter anderem die Fahrzeugproduktion in Deutschland aus. Dabei geht es vor allem um Kabelbäume, bei denen sich der Westen der Ukraine zu einem wichtigen Produktionsstandort entwickelt hat. Hier sei mit weiteren Lieferverzögerungen zu rechnen, sagte Alexander Markus, Chef der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer.