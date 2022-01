Deutsche Inflation steigt Ende 2021 unerwartet auf 5,3 Prozent

Berlin (Reuters) - Die Inflation in Deutschland hat sich überraschend zum Jahreswechsel noch einmal beschleunigt.

Die Preise für Waren und Dienstleistungen lagen im Dezember durchschnittlich 5,3 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im November lag die Inflation bei 5,2 Prozent und damit bereits auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember mit einem Rückgang auf 5,1 Prozent gerechnet. Im Jahresschnitt 2021 kletterte die Teuerungsrate kräftig auf 3,1 Prozent und damit so stark wie seit 1993 nicht mehr. 2020 hatte es nur ein Plus von 0,5 Prozent gegeben.

Die Inflationsrate war zuletzt stetig gestiegen, vor allem wegen höherer Energiepreise. Für Januar erwarten die meisten Experten einen Rückgang - auch wegen eines Statistikeffekts. Denn die Preise werden dann nicht mehr mit jenen aus dem zweiten Halbjahr 2020 verglichen, als die Mehrwertsteuer wegen der Corona-Krise zeitweise von 19 auf 16 Prozent gesenkt worden war. In nächster Zeit werde die Inflation in Deutschland wohl nachlassen, sagte DekaBank-Experte Kristian Tödtmann. Allerdings seien die Erdgaspreise stark gestiegen. "Das kommt im Januar ganz geballt." Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank geht davon aus, dass die Inflation schon im laufenden Monat fällt. "Im zweiten Halbjahr 2022 sollten dann auch wieder die von der Europäischen Zentralbank (EZB) gewünschten Inflationswerte von zwei Prozent ins Visier kommen."

Das Ifo-Institut rechnet jedoch erst 2023 mit einer Normalisierung bei der Inflation. Im laufenden Jahr dürften die Verbraucherpreise nach Einschätzung der Münchner Ökonomen sogar um 3,3 Prozent steigen.

Größter Preistreiber war im Dezember erneut Energie: Sie kostete im Dezember 18,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 6,0 Prozent, Dienstleistungen um 3,1 Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 Prozent.