Deutsche Inflationsrate im Februar wohl weiter gestiegen

Berlin (Reuters) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar voraussichtlich beschleunigt.

Die Verbraucherpreise stiegen nach Meldungen aus sechs Bundesländern zwischen 1,0 und 1,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie aus den am Montag veröffentlichten Angaben der Statischen Landesämter hervorgeht. Auf deren Basis wird am Nachmittag eine erste bundesweite Schätzung veröffentlicht. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate auf 1,2 Prozent steigt, nachdem sie im Januar noch bei 1,0 Prozent lag. Das wäre die höchste Teuerungsrate seit fast einem Jahr.

"Der Trend der in den letzten Monaten stark fallenden Preise auf dem Energiemarkt ist beendet", erklärte das Statistische Landesamt Bayerns die Entwicklung. So seien etwa die Preise für Kraftstoffe um 0,2 Prozent gestiegen im Vergleich zum Februar 2020. Ein Grund dafür ist die seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe aus dem Klimapaket, ein anderer die Aussicht auf eine bessere Weltkonjunktur nach der Corona-Rezession 2020. Preistreibend wirkt auch das Ende der temporären Senkung der Mehrwertsteuersätze, die in der zweiten Jahreshälfte 2020 von 19 auf 16 bzw. von sieben auf fünf Prozent gesenkt wurden, um die Konjunktur anzukurbeln.

Experten zufolge könnte die Teuerungsrate ab Jahresmitte die Zwei-Prozent-Marke überspringen. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet die Entwicklung in Europas größer Volkswirtschaft genau, strebt sie doch für die Währungsunion mittelfristig einen Wert von knapp unter zwei Prozent an.