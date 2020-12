DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - 80 % Plus in fünf Wochen

Deutsche Pfandbriefbank AG - WKN: 801900 - ISIN: DE0008019001 - Kurs: 9,200 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung aus dem September ("DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - Geht das Trauerspiel weiter?") rutsche die Aktie aus einer Bullenflagge gen Süden hin heraus. Im Anschluss setzten sich aber wie favorisiert die Bullen durch. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

Phönix aus der Asche

Noch Ende Oktober könnte die Aktie einen Rutsch auf ein neues Jahrestief unterhalb der 5,00 EUR-Marke knapp vermeiden, fünf Wochen später steht die Aktie mehr als 80 % höher - das war ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.

Nach der jüngsten impulsiven Aufwärtswelle ist die Aktie an den Bereich des Zwischenhochs von Anfang Juni heran gelaufen. Diese Marke stellt einen wichtigen Horizontalwiderstand dar. Aufgrund der kurzfristig überkauften Lage (RSI-Indikator) würden auf dem aktuellen Kursniveau Gewinnmitnahmen und der Beginn einer Konsolidierungsbewegung nicht überraschen.

Lediglich ein Ausbruch über das Junihoch per Tagesschluss bringt neue prozyklische 8Ausbruchs-) Impulse, bis dahin dominiert in den kommenden Tagen die Chance für eine Korrekturbewegung zurück in den Bereich um 8,00 EUR.

Mittelfristig kritisch wird es aus Bullensicht aber erst bei einem Unterschreiten des EMA200 auf Schlusskursbasis, bis dahin bleiben Rücksetzer tendenziell kaufenswert.

Pfandbriefbank Aktie (Chartanalyse Tageschart)

