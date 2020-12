DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - Ist die Korrektur schon vorbei?

Deutsche Pfandbriefbank AG - WKN: 801900 - ISIN: DE0008019001 - Kurs: 9,060 € (XETRA)

Nach der jüngsten Analyse vom 8.12. ("DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK - 80 % Plus in fünf Wochen") sollte die Aktie eine Konsolidierungsbewegung starten, da von Gewinnmitnahmen auszugehen war. Dies trat so ein. Wie ist die aktuelle charttechnische Lage zu bewerten?

Die Bullen lassen nicht locker

Nach dem schnellen 10 %-Rücksetzer innerhalb von wenigen Handelstagen haben zuletzt die Käufer wieder das Kommando übernommen, ein neues Bewegungshoch gelang jedoch nicht. Gelingt dies, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei Richtung 10,00 EUR.

Bis dahin muss allerdings jederzeit mit dem beginn einer zweiten Korrekturwelle gerechnet werden. Diese führt di Aktie idealerweise noch einmal zurück in den Bereich um den EMA200 im Tageschart bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird.

Wertpapierhandel - unabhängig und sicher: Handeln Sie jetzt direkt über Guidants!

Pfandbriefbank Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)