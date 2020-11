Deutsche Politik stellt sich auf juristische Hängepartei bei US-Wahl ein

Berlin (Reuters) - Deutsche Politiker stellen sich darauf ein, dass die USA nach der Präsidentenwahl vor einer Hängepartie stehen.

"Ich fürchte, dass man noch sehr, sehr lange diskutieren wird, falls es ein knappes Ergebnis wird", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch im ZDF mit Blick auf mögliche juristische Auseinandersetzungen. "Wir werden uns auf eine unsichere Situation einstellen müssen", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei ntv. Ähnlich äußerten sich Grünen-Chef Robert Habeck, der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der sogar von einem möglichen "Chaos" sprach. Zugleich warnten die Politiker parteiübergreifend davor, dass das Verhältnis Deutschlands mit den USA schwieriger werde, egal wer gewinne.

Außenminister Heiko Maas hatte dem künftigen US-Präsidenten bereits einen "New Deal" angeboten. Sein Parteifreund Mützenich forderte in der ARD eine stärkere "Abkoppelung" Europas von den USA. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnte davor, dass eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump die amerikanische Außenpolitik stark verändern könne. "Wenn die Nato nicht vier, sondern acht Jahre infrage gestellt würde, wäre dies etwas ganz anderes", warnte er im ZDF. "Wenn Trump gewinnt, ändert sich die globale Ordnung fundamental", sagte auch Grünen-Chef Habeck beim Sender ntv. Europa müsse sich einigen, sonst werde es international keine Rolle mehr spielen. Kramp-Karrenbauer betonte, dass Deutschland in jedem Falle mehr für Verteidigung ausgeben müsse.

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte dagegen vor "Panik" im Falle einer Wiederwahl Trumps. "Wir haben vier Jahre durchgestanden. Wir werden weitere vier Jahre durchstehen", sagte er im ZDF. Wirtschaftsminister Altmaier wies darauf hin, dass auch unter einem Präsident Joe Biden viele Probleme wie die Sorge vor amerikanischem Protektionismus blieben.