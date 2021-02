DEUTSCHE POST - Dieses Level muss halten

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 41,560 € (XETRA)

Die Investmentbank Barclays hat am vergangenen Montag ihr Kursziel für die Deutsche Post-Aktie auf 52 EUR und Übergewichten angehoben. Im Aktienkurs hat sich das aber noch nicht wirklich niedergeschlagen.

Unterstützung im Fokus

Nach dem Ausbruch aus der Dreiecksformation gen Norden kletterte die Aktie des Logistik-Unternehmens auf ein neues Allzeithoch knapp unterhalb der 44 EUR-Marke. Der anschließende Rücksetzer findet derzeit Unterstützung im Bereich um 41 EUR - der Mitte der Dreiecksformation.

Ein Tagesschluss unterhalb des EMA50 wäre hier als klares Verkaufssignal zu interpretieren. In dem Falle wäre eine Korrektur Richtung 38 EUR zu favorisieren. Oberhalb der skizzierten Unterstützung bleibt ein erneuter Anlauf ans Allzeithoch eine Option.

Detaillierte Analysen am Morgen, angeregte Diskussionen bis spät in den Abend - bedeutet am Ende des Tages: Erfolg an der Börse. Werden Sie Teil einer ausgesprochen starken Community und handeln Sie im Team die beliebtesten Anlageprodukte. Jetzt Eisbär Trading Lounge abonnieren

Deutsche Post Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)