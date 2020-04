DEUTSCHE POST - Erholung hängt fest

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 26,270 € (XETRA)

Die Post befördert immer mehr Pakete aufgrund der Coronakrise. "Im Paketgeschäft erleben wir derzeit Rekordwerte für den Frühling. Wir haben am Mittwoch neun Millionen Pakete an einem Tag transportiert", sagte Betriebschef Thomas Schneider gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Freitag). Dies entspricht einen Zuwachs um 45 % im Vergleich zum Vorjahrestag.

Quelle: Guidants News

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit dem Allzeithoch bei 41,36 EUR aus dem Dezember 2017 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie am 18. März 2020 auf ein Tief bei 19,10 EUR zurück. Seit diesem Tief erholt sich der Wert stark. Am 07. April erreichte er den EMA 50, der aktuell bei 26,33 EUR verläuft. Seit einigen Tagen hängt die Aktie an diesem EMA fest.

Geht die Erholung weiter?

Gelingt ein stabiler Ausbruch über diesen EMA 50, dann könnte die Erholung weitergehen. Ein Anstieg bis an das Abwärtsgap vom 24. Februar zwischen 30,71 EUR und 31,55 EUR wäre dann möglich. Sollte Der Wert allerdings unter 24,86 EUR und damit unter das bisherige Konsolidierungstief abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 23,36 EUR oder sogar 19,10 EUR drohen.

Zusätzlich lesenswert:

CANCOM - Entscheidender Widerstandsbereich erreicht

FRAPORT - Hoffnung kommt auf

DAX-Schwergewicht in der Zwickmühle

Deutsche Post -Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)