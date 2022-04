Deutsche Post hält an ihren Zielen für 2022 fest

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post hat ihre Ziele für das Jahr 2022 bekräftigt.

"Für das weitere Jahr 2022 bleiben wir bei unserem bisherigen Ausblick", sagte Post-Chef Frank Appel laut am Freitag vorab verbreitetem Redetext für die Hauptversammlung des Bonner Konzerns in der kommenden Woche: "Unsere Prognose bleibt positiv." Die Post erwarte, dass sie den operativen Ertrag (Ebit) des vergangenen Jahres von "um die acht Milliarden Euro" erneut erreiche. Doch stehe die Frage im Raum, wie sich nach dem Einmarsch Russlands der Krieg in der Ukraine auf Weltwirtschaft und Transportmärkte auswirken werde. "Zur Zeit lässt sich das schwer abschätzen", sagte Appel.

Die Post hatte in der Vergangenheit vom florierenden Online-Geschäft und dem anziehenden Welthandel profitiert. Konkurrent UPS hatte im ersten Quartal ein deutliches Umsatz- und Gewinnplus eingefahren und seine Ziele bekräftigt. Die Post will die Ergebnisse des ersten Quartals am 03. Mai vorlegen.