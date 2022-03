DEUTSCHE POST - Kurssprung nach Zahlen

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 42,315 € (XETRA)

Die Deutsche Post erzielt 2021 einen Umsatz von 81,75 Mrd. EUR (VJ: 66,8 Mrd. EUR, Analystenprognose: 79,5 Mrd. EUR), ein Ebit von 7,98 Mrd. EUR (VJ: 4,8 Mrd. EUR, Prognose: 7,9 Mrd. EUR) und einen Free Cashflow von 4,092 Mrd. EUR (VJ: 2,5 Mrd. EUR, Prognose: 3,8 Mrd. EUR). Der Dividendenvorschlag für 2021 liegt bei 1,8 je Aktie EUR (VJ: 1,35 EUR, Prognose: 1,81 EUR). Im Ausblick auf 2022 bis 2024 sieht die Deutsche Post einen Gross Capes von rund 12 Mrd. EUR (Prognose: 10,8 Mrd. EUR) und einen Free Cashflow von 11 Mrd. EUR (Prognose: 11,5 Mrd. EUR). Für 2024 sieht das Unternehmen ein Group-Ebit von 8,5 Mrd. EUR (Prognose: 8,6 Mrd. EUR).

Deutsche Post sieht für 2022 ein Group-Ebit von 8 Mrd. EUR (+/- 5 %, Analystenprognose: 8 Mrd. EUR), einen Free Cashflow von 3,6 Mrd. EUR (+/- 5 %, Prognose: 3,5 Mrd. EUR); Aktienrückkauf im Volumen von 2 Mrd. EUR im Zeitraum von 2022 bis 2024 geplant.

Die erste Reaktion auf diese Zahlen fiel sehr positive aus. Die Aktie sprang nach einem gestrigen Schlusskurs bei 39,77 EUR auf 42,69 EUR nach oben. Inzwischen kam es aber zu kleineren Gewinnmitnahmen und einem Tagestief bei 41,36 EUR.

Die Aktie springt damit in die Zone zwischen 41,36 EUR und 43,50 EUR. Damit verbessert sich das Chartbild im Vergleich zu gestern (siehe: DEUTSCHE POST - Wie tief denn noch?) leicht. Ein neues Kaufsignal ergibt sich damit aber noch nicht. Dafür müsste die Aktie über 43,50 EUR ausbrechen. Erst dann ergäbe sich ein Rallysignal in Richtung 48,00-48,50 EUR. Sollte der Wert allerdings erneut unter 41,36 EUR abfallen, dann würde weiterhin eine Abwärtsbewegung in Richtung 35,00 EUR drohen.

Fazit: Der Kurssprung nach den Zahlen verbessert zwar das Chartbild, zu einem neuen Kaufsignal reicht es bisher aber nicht. Jetzt ist Geduld gefragt.

