Deutsche Post Long: 85 Prozent-Chance

Die Deutsche Post gehört zu den Profiteuren der Pandemie, aber auch der Erholungsphase danach. Die Paketflut aus dem Onlinehandel und gestiegene Erträge des internationalen Frachtgeschäfts trugen maßgeblich dazu bei, dass das EBIT im abgelaufenen Quartal mit 943 Millionen Euro um knapp 30 Prozent höher ausfiel als im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Analysehaus Bernstein sieht die Deutsche Post auf „Outperform“ bei 45 Euro, nachdem die Kapazitäten in der Luftfracht auf Jahre hinaus knapp bleiben werden und der Logistikriese dadurch höhere Margen erreichen kann. CEO Frank Appel zeigte sich daher auch zuversichtlich, dass die Deutsche Post gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.

Zum Chart

Nachdem das Papier ein Beta von 1,02 aufweist, verlief der Corona-Sell-Off nahezu im selben Ausmaß wie bei der Benchmark DAX. In der darauf folgenden Erholung konnte sich die Aktie aber von der Benchmark absetzen und diese mit Stand 31. August um über 20 Prozentpunkte übertreffen. Die Deutsche Post operiert als Folge des Onlinebooms in einem Wachstumsmarkt und weist beim geplanten Gewinn fürs Jahr 2022 ein erwartetes KGV von 15 auf. Begreift man die Deutsche Post als Wachstumswert, erscheint die Aktie als günstig bewertet. Trotzdem korrigierte der Kurs am vergangenen Freitag bei Erreichen der Zone rund um das All Time High um 3,12 % auf 38,24 Euro. Hier haben die Marktteilnehmer aufgrund des starken Kursanstieges im August 2020 Gewinne mitgenommen. Der Aufwärtstrend bleibt aber noch intakt und das Erreichen des All Time Highs aus Anfang 2018 ist bei anhaltendem Momentum eine Frage Wochen. Sollten die Analysten vom US-Analysehauses Bernstein Research recht behalten, ist ein Ziel bei 45 Euro auch in Reichweite.

Deutsche Post AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,68 // 45,00 Euro Unterstützungen: 37,70 // 34,63 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HR0S6H) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Deutschen Post erwarten, überproportional mit einem Hebel von 9,61 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 9,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 36,27 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,19 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1, nachdem das Kursziel bei 42,00 Euro liegt (0,76 Euro beim Derivat).

Strategie für steigende Kurse WKN: HR0S6H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,39 - 0,41 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 34,67 Euro Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 34,67 Euro akt. Kurs Basiswert: 38,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,76 Euro Hebel: 9,3 Kurschance: + 85 Prozent Quelle: UniCredit

Tradings Update: Daimler

Die am 15. Juni 2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KB268R auf eine steigende Aktie von Daimler zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 28. August 2020 zum Geldkurs von 1,41 Euro und lag mit 108 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Open End Turbo Long auf 1,31 Euro nachziehen.

Daimler (Tageschart in Euro) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

