DEUTSCHE POST - Rally zu Ende?

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese lässt sich in einem Trendkanal eingrenzen. Der Startpunkt dieser Rally ist das Allzeittief aus dem März 2009 bei 6,60 EUR. Im gestrigen Handel markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 56,48 EUR. Mit diesem Hoch erreichte der Wert bis auf wenige Cents die Oberkante des Trendkanals seit März 2009. Diese verläuft in der laufenden Woche bei ca. 56,72 EUR. Heute eröffnet die Aktie schwächer und ist im frühen Handel mit einem Minus von 1,88 % die schwächste Aktie im DAX.

Der RSI (14) auf Wochenbasis notiert seit mehreren Wochen im obere Extrembereich und hat inzwischen auch die Extremwerte innerhalb der Rally seit März 2009 erreicht. Damit ist die Aktie stark überkauft und anfällig für einen größeren Rücksetzer.

Gewinnmitnahmen erscheinen sinnvoll

Die Aktie der Deutschen Post hat in dieser Woche wichtige Kursziele und Widerstände erreicht. Zudem ist sie stark überkauft. Daher könnte es zu einer längeren Konsolidierung kommen. Ein solcher Rücksetzer könnte in den nächsten Wochen und Monaten zu Abgaben an das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2017 bei 41,36 EUR oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020 bei 37,33 EUR. Sollte die Aktie aber aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen, bestünde die Chance zu einer Fortsetzung der steilen Rally seit März 2020. Dabei könnte die Aktie in Richtung 88 EUR ansteigen.

