Deutsche Post - Siegeszug für die Käufer

Siegeszug für die Käufer Das Jahr 2019 nähert sich dem Ende und der Erfolg dürfte den Bullen in der Deutschen-Post-Aktie nicht mehr zu nehmen sein. Extrem volatil präsentiert sich das Chartbild der Post-Aktie über die letzten Jahre. Hier wechselten sich dynamische Aufwärtstrends und Abwärtstrends ab. Das Jahr 2018 (nicht abgebildet) stand dabei ganz im Zeichen eines dynamischen Bärenmarktes, der den Aktienkurs zurück bis auf ein Tief bei 23,36 EUR geführt hat. Dort kehrten zum Jahreswechsel jedoch die Käufer zurück und mit diesen setzte ein großer Bodenbildungsprozess ein. Dieser verlief in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wobei ein Teil der rechten Schulter dieses großen Umkehrmusters im abgebildeten Chart zu erkennen ist.Wie man jetzt richtig vermutet, ist genau dieses Umkehrmuster vollendet worden. Mitte/Ende Oktober stiegen die Kurse über die Nackenlinie und den Widerstandsbereich bei ca. 31 EUR an. Dabei blieb man sich treu, denn auch die erste Kaufwelle verlief bis zum Hoch bei knapp 35 EUR dynamisch. Zwar kam es ab Mitte November zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, in größere Schwierigkeiten brachte diese die Bullen aber nicht. Weiterlesen