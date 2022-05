DEUTSCHE POST - Starke Zahlen, was macht die Aktie?

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 40,330 € (XETRA)

Zum wiederholten Male zeigt das Management der Deutschen Post, wie ein guter Quartalsbericht auszusehen hat. Hatten Analysten dem Logistikkonzern im ersten Quartal 2022 nur einem Umsatzanstieg von 18,86 auf 20,77 Mrd. EUR zugetraut, wurden es ganze 22,59 Mrd. EUR und damit knapp 20 % mehr als im Vorjahr. Das EBIT kletterte deutlich von 1,91 auf 2,16 Mrd. EUR. Hier lag der Konsens bei 1,93 Mrd. EUR. Der Nettogewinn toppte mit 1,35 Mrd. EUR die Marktprognose um 150 Mio. EUR.

Günstige Bewertung

Das Management bestätigte zudem die Prognosen für die Jahre 2022 bis 2024. Demnach soll das EBIT 2022 bei rund 8 Mrd. EUR liegen (+/-5 %). 2024 soll der Wert auf 8,5 Mrd. EUR ansteigen. Die großen Wachstumsraten liegen damit erst einmal hinter dem Konzern. Allerdings ist die Bewertung der Aktie mit KGVs von 11 und einer Dividendenrendite von 4,4 % nach der Korrektur in der vergangenen Monaten durchaus ansprechend.

Aus charttechnischer Sicht sieht es dagegen nicht so gut aus. Der Abwärtstrend ist hier weiter voll intakt. Zumindest seit dem März 2022 zeigt sie eine Reihung leicht ansteigender Tiefpunkte. Diese lassen sich mit einer Trendlinie verbinden, die der Wert möglichst nicht unterschreiten sollte. Ansonsten drohen Abgaben in Richtung 37,55 bis 37,27 EUR. Auf der Oberseite könnte eine Kaufwelle heute in Richtung 42,98 EUR führen. Etwas darüber deckeln der EMA50 und eine Abwärtstrendvariante seit dem Märzhoch. Mittelfristig wiederum ist die Widerstandszone zwischen 47,34 bis 47,50 EUR wichtig.

Fazit: Die Zahlen der Deutschen Post dürften am Markt gut ankommen. Die Bewertung der Aktie ist zudem günstig. Nicht vergessen darf man aber, dass die Wachstumsraten der vergangenen Jahre so schnell nicht zu wiederholen sein werden. Dividendenjäger kommen in jedem Fall voll auf ihre Kosten.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 81,75 84,19 84,40 Ergebnis je Aktie in EUR 4,06 3,96 3,99 KGV 10 11 11 Dividende je Aktie in EUR 1,80 1,86 1,90 Dividendenrendite 4,27 % 4,41 % 4,50 % *e = erwartet

Deutsche-Post-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)