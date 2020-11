Deutsche Post verdient mehr dank Online-Boom

BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post hat dank des boomenden Online-Handels in der Corona-Krise mehr verdient. Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis stieg im dritten Quartal auf 851 Millionen Euro nach 561 Millionen ein Jahr zuvor. Das teilte der Logistikkonzern am Dienstag in Bonn mit. Analysten hatten im Schnitt allerdings etwas mehr erwartet. Auch der Umsatz lag über dem Vorjahreswert: Die Erlöse stiegen von 15,6 auf 16,24 Milliarden Euro. Der Umsatz lag leicht über den Erwartungen der Analysten.

Eckdaten für das dritte Quartal hatte der Konzern bereits Anfang Oktober veröffentlicht und gleichzeitig seine Prognose für 2020 erhöht. Der Konzern geht zudem von einem sehr starkes Weihnachtsgeschäft aus, das durch den Online-Handel angetrieben wird./knd/jha/