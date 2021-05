Deutsche Produktion zieht im März merklich an

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat ihre Produktion im März erstmals in diesem Jahr erhöht.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,5 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 2,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Corona-Einschränkungen, lag die Produktion um 4,3 Prozent niedriger.

Besonders in der Industrie stehen die Weichen auf Aufschwung: Ihre Produktionserwartungen sind aktuell so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der entsprechende Indikator stieg im April um 2,9 auf 33,1 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter Unternehmen mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 1991. "Die Auftragsbücher füllen sich, und es gibt immer noch Nachholbedarf nach dem Krisenjahr", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Nahezu alle Branchen kündigen Produktionssteigerungen demnach an. "Insbesondere die Elektronindustrie und die Automobilbranche wollen ihre Produktion stark ausweiten", sagte Wohlrabe.

Im März wuchs die Industrieproduktion allein um 0,7 Prozent ab. Beim Bau gab es nach dem Wintereinbruch nun einen Anstieg von 10,8 Prozent. Auch die Energieerzeugung legte zu, und zwar um 2,4 Prozent zum Vormonat.