Deutsche Regierungskreise - Entscheid über EU-Schuldenregeln erst Mitte 2021 sinnvoll

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Insidern zufolge frühestens Mitte des Jahres über eine Verlängerung des ausgesetzten EU-Stabilitätspakts entscheiden.

Die Schätzungen zur konjunkturellen Erholung Europas von der Corona-Krise seien noch mit sehr hohen Unsicherheiten verbunden, so dass zunächst weitere Prognosen abgewartet werden sollten, verlautete am Freitag aus Regierungskreisen. Eine Entscheidung Richtung Mitte 2021 sei sinnvoller. Die EU-Finanzminister tagen am Montag und Dienstag das nächste Mal und werden dabei auch über den Stabilitätspakt beraten.

Dieser begrenzt das Haushaltsdefizit eigentlich auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung und die Gesamtverschuldung auf 60 Prozent. Ansonsten müssen sich Länder zumindest diesen Werten annähern. Gegen die Regeln wurde immer wieder verstoßen, ohne dass es Konsequenzen gehabt hätte. Wegen der schweren Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie wurde der Pakt für 2020 und 2021 ausgesetzt, dies wird auch für 2022 erwartet. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte zuletzt, die Brüsseler Behörde werde im späteren Jahresverlauf einen Vorschlag zur Vereinfachung des komplexen Regelwerks machen. Er will verhindern, dass die Regeln notwendige Investitionen verhindern oder reduzieren.

Wegen der Corona-Krise steigt die Verschuldung deutlich an. Im Schnitt liegt sie in der Euro-Zone bei 100 Prozent der Wirtschaftsleistung, in Italien sogar bei 160 Prozent und in Griechenland bei 200 Prozent. 2023 könnte der Stabilitätspakt wieder angewendet werden. Dann wird erwartet, dass Europa das Vorkrisenniveau wieder erreicht.

Das "Handelsblatt" berichtete diese Woche, das Bundesfinanzministerium spiele verschiedene theoretische Optionen zur Reform der Regeln durch. Demnach könnten künftig auch die Zinsausgaben eine wesentliche Rolle spielen. Da sie stark gefallen sind, hätten Staaten dadurch einen größeren Verschuldungsspielraum. Experten halten eine grundlegende Reform des Stabilitätspakts aber für wenig wahrscheinlich, weil die Positionen innerhalb der EU hier weit auseinander liegen. Schon eine gemeinsame Position innerhalb der Koalition aus CDU/CSU und SPD zu finden, dürfte schwierig werden.

Der Bundesrechnungshof hatte diese Woche auch den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU kritisiert, mit dem die Konjunkturerholung verstärkt werden soll. Erste Auszahlungen könnten im Frühsommer erfolgen. Es bestehe die Gefahr, dass mit dem Fonds und der für diesen vorgesehenen gemeinsamen Schuldenaufnahme der falsche Weg eingeschlagen werde - zulasten der Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass dies keine Dauerlösung werde.