Deutsche Telekom: 4 % steuerfreie Dividende. Die Aktie ist ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten

In unsicheren Marktzeiten bevorzugen Anleger etablierte Konzerne mit stabilen Geschäftsmodellen. Die Deutsche Telekom gehört zu dieser Art von Aktien. Das Kerngeschäft rund um Mobilfunk- und Glasfaseranschlüsse sorgt für stabile Cashflows ungeachtet von konjunkturellen Schwankungen. Im Geschäftsjahr 2021 konnte der Konzern ein Umsatzwachstum von 7,7 % vermelden. Der bereinigte Überschuss stieg um 2,6 %. Die starken Investitionen in 5G- und Glasfaser-Infrastruktur sollen sich in den kommenden Jahren nach Aussagen des Managements positiv bemerkbar machen. „Im Jahr 2024 wird der Free Cash-Flow bei über 18 Mrd. € liegen“ steht selbstbewusst im Ausblick des Unternehmens. Das wäre noch einmal ein Plus in Höhe von 80 % gegenüber der Plangröße für den Free Cash-Flow von rund 10 Mrd. € in diesem Jahr!

Das gelingt nur wenigen deutschen Konzernen. Marktanteilsgewinne in den USA!

Die Tochter T-Mobile US ist am amerikanischen Markt mit 108,7 Millionen Kunden zu einem Giganten herangewachsen. Dem Management der Deutschen Telekom ist das Meisterstück gelungen, die amerikanischen Platzhirsche AT&T und Verizon erfolgreich zu attackieren. Das Netz von T-Mobile US ist nach allen Tests der landesweite 5G-Marktführer und ist besser als das der Konkurrenten. Über 210 Millionen Menschen können das schnelle 5G-Netz von T-Mobile US bereits nutzen. Die Abdeckung beträgt 94 % der US-Bevölkerung. Diese gute Netzabdeckung kurbelt das Neukundenwachstum kräftig an. Allein in den letzten zwölf Monaten konnten auf dem US-Markt 6,7 Mio. neue Kunden gewonnen werden.

Die Bewertung der Telekom-Aktie hat Value-Qualitäten: 4 % steuerfreie Dividendenrendite!

Im Jahr 2021 lag das Ergebnis je Aktie bei 1,22 €. Das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,8. Oft gibt es bei Value-Aktien keine Wachstumsperspektive, was die günstige Bewertung erklärt. Bei der Deutschen Telekom stehen die Zeichen auf Wachstum. Das Management möchte den Gewinn pro Aktie bis 2024 auf 1,75 € steigern. Das entspricht einem Gewinnwachstum in Höhe von 43 % in nur drei Jahren. Die Dividendenausschüttung soll jedes Jahr 40 bis 60 % des Konzernergebnisses betragen. Auf Basis der erwarteten Ausschüttung in Höhe von 0,64 € ergibt sich eine Dividendenrendite von knackigen 4 %. Besonders ist, dass die Dividende zuletzt ohne Abzug der deutschen Kapitalertragssteuer ausgeschüttet wurde. Das ist möglich, weil die Dividende der Deutschen Telekom im Geschäftsjahr 2021 in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinn des §27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet wurde.

Beschleunigung beim Glasfaserausbau

Um auch den Bedarf an Highspeed-Internet auf dem Heimatmarkt zu decken, will das Unternehmen den Ausbau der Glasfaserleitungen forcieren. Das Ziel bis Ende 2024 in Deutschland etwa 10 Millionen Haushalte mit den superschnellen Internetleitungen versorgen zu können, wird das Unternehmen laut Konzernchef Tim Höttges „deutlich übertreffen“. Dafür soll das neue Joint Venture GlasfaserPlus sorgen, welches zusammen mit australischen Investoren gegründet wurde. Bis Ende 2028 sollen reine Glasfaser-Anschlüsse für vier Millionen deutsche Haushalte auf dem Land verfügbar gemacht werden. Bisher könnten 3,4 Millionen Haushalte Highspeed-Internet bekommen, nutzen dieses Angebot allerdings noch nicht. Die Auslastung liegt bisher nur bei 20 Prozent. Daher vermietet das Unternehmen seine Leitungen jetzt an die United Internet-Tochterfirma 1&1 Versatel. Diese startet die Vermarktung von 1&1-Internetverträgen, bei denen das bundesweite Glasfaser-Netz der Telekom genutzt wird. Dafür bekommt die Telekom Mieteinnahmen. Insgesamt läuft es im Breitbandgeschäft gut. Die Deutsche Telekom gewann im vergangenen Jahr 360.000 neue Kunden und steigerte den Marktanteil damit deutlich.

Kombination aus Value & Wachstum

Die Aktie der Deutschen Telekom kombiniert Stabilität mit Value & Wachstum. Es handelt sich um einen Titel, der sich insbesondere in schwierigen Zeiten gut behaupten dürfte. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,31 € erwartet. Das entspricht einem KGV von 12.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf die Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.02.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 18 % zum Kurs der Aktie der Deutsche Telekom AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 14,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Deutsche Telekom AG an der Börse XETRA Frankfurt am 17.02.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 14,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.02.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Telekom AG am 17.02.2023 auf oder über 14,00 Euro liegen wird.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 01.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion