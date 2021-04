DEUTSCHE TELEKOM - Aktie an wichtiger Unterstützung

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,014 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Ende März ("DEUTSCHE TELEKOM- Aktie erreicht Zielzone") sollte die Aktie eine technische Korrekturbewegung starten. Dies trat so ein. Kann man hier nun wieder einsteigen?

EMA50 als Unterstützung

Nach dem Dividendenabschlag gab die Aktie in den vergangenen Handelstagen kräftig nach und erreicht nun mit dem EMA50 die erste sehr wichtige Unterstützung auf der Unterseite.

Gestern gab es eine Stabilisierung in Form einer bullischen Tageskerze an eben diesem Support-Level. Bleiben die Bullen nun weiter direkt am Ball ist ausgehend vom EMA50 eine erneute Kaufwelle Richtung 17,50 EUR denkbar.

Unterhalb des EMA50 im Tageschart müsste hingegen eine größere Korrektur Richtung 15,15 EUR einkalkuliert werden.

Deutsche Telekom Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)